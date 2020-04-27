Усика пристыдили за дружбу с Россией: спортивные итоги 26 апреля

Ветеран АТО Леонид Остальцев жестко раскритиковал Александра Усика, а украинский футболист Артем Кравец неожиданно расстался с женой после 10 лет брака.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 26 апреля.
Кроме того, Сергей Ребров раскритиковал легендарного Валерия Лобановского. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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