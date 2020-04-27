Усика пристыдили за дружбу с Россией: спортивные итоги 26 апреля

Ветеран АТО Леонид Остальцев жестко раскритиковал Александра Усика, а украинский футболист Артем Кравец неожиданно расстался с женой после 10 лет брака.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 26 апреля.

Кроме того, Сергей Ребров раскритиковал легендарного Валерия Лобановского. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Вы даже не обезьяна": ветеран АТО Остальцев распек Усика за "мир, дружба, жвачка" с Россией

Футболист сборной Украины Артем Кравец расстался с женой и двумя детьми после 10 лет брака

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

Ребров раскритиковал Лобановского

14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина устроила показ купальников на карантине

Лидер ПСЖ бросил жену ради "кудрявой Тины Канделаки"

"Шарахались, как от прокаженных": как Чернобыльская катастрофа повлияла на футбол

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!