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Усика лишили чемпионского пояса

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский суперчемпион Александр Усик, который готовится к дебюту в хевивейте, был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

При этом наш соотечественник получил статус "чемпиона в отпуске" по версии организации, сообщает пресс-служба WBC. "Совет WBC единогласно проголосовал за то, чтобы предоставить чемпиону статус "в отпуске", чтобы он мог оправиться от недавней травмы, и поддержать его в попытке конкурировать в супертяжелом дивизионе. Усик, чемпион 2018 года, сохраняет свои права как чемпион мира", – говорится в заявлении совета.

Александр Усик

Александр Усик

K2 Promotions

Это означает, что чемпионский пояс WBC в крузервейте объявляется вакантным, а Усик, если когда-либо решит опуститься в весе, сразу же получит возможность побиться за титул. При этом пояс WBC будет разыгран поляком Кшиштофом Гловацки и латышом Майрисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Риге 16 июня.

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Отметим, что с момента объявления о переходе в супертяжелый дивизион Усик был также лишен пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о том, что Усик будет обязательным претендентом на бой с победителем реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.

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Тема
WBC
Персона
Александр Усик
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