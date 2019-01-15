МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Не ''русский мир'': Усик в форме "Динамо" показал, как выглядит "правильная страна"

2.7тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отпуск между боями проводит в Азии.

После видео, в котором он в форме "Динамо" вместе с супругой разгуливает по торговому центру Сингапура, прославленный украинский боксер сфотографировался на фоне Marina Bay Sands — гостиницы и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе города-государства.

"Правильная страна, в которой нет коррупции, нельзя жевать жвачку и многое другое. И всех все устраивает. Всем мир", — подписал кадр Усик.

В комментариях под снимком пользователи с сарказмом отмечают, что это не похоже на "русский мир", который пропагандируют болельщики из РФ.

''Не ''русский мир'': Усик в форме "Динамо" показал, как выглядит "правильная страна"

Новости
''Готовы в любое время'': Усику предложили новый бой

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Александр Усик
Место
СингапурСингапур
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
3
Смешно
4
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги