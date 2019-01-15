''Не ''русский мир'': Усик в форме "Динамо" показал, как выглядит "правильная страна"

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отпуск между боями проводит в Азии.
После видео, в котором он в форме "Динамо" вместе с супругой разгуливает по торговому центру Сингапура, прославленный украинский боксер сфотографировался на фоне Marina Bay Sands — гостиницы и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе города-государства.
"Правильная страна, в которой нет коррупции, нельзя жевать жвачку и многое другое. И всех все устраивает. Всем мир", — подписал кадр Усик.
В комментариях под снимком пользователи с сарказмом отмечают, что это не похоже на "русский мир", который пропагандируют болельщики из РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 ноября Александр Усик защитил все свои титулы в бою против Тони Белью. Крымчанин добыл сложную победу нокаутом в 8-м раунде.
После этого поединка наш боксер принял решение перейти в супертяжи.
Одним из вариантов продолжения карьеры Усика в первом тяжелом весе является поединок против непобежденного Андре Уорда. При этом на бой с американцем претендует не только украинский боксер.
Менеджер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса (29-1, 24 КО) заявил о готовности своего подопечного драться с Усиком.
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