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22 ноября • обновлено в 19:57
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"Что еще ему отвечать?" Уайлдер посмеялся над словами Ломаченко

1.5т
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Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что высказывание Василия Ломаченко о том, что "Усик сводит его в школу", основывается лишь на дружбе между спортсменами.

"Усик – его друг. Что еще ему оставалось ответить, пока мы не вышли в ринг? Вы понимаете, о чем я. Прямо сейчас они не беспокоятся о бое со мной – вот почему они обо мне говорят", – сказал Уайлдер в флеш-интервью EsNews.

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Также американский боксер рассказал, что "ждет субботний бой с огромным нетерпением и готовится завершить поединок в своем привычном стиле – нокаутом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 23 ноября, американец Деонтей Уайлдер сразится с Луисом Ортисом в рамках защиты чемпионского пояса WBC.

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Тема
WBC
Персоны
Деонтей Уайлдер Василий Ломаченко Александр Усик
Место
США
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