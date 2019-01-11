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Усик обратился к украинцам: спортивные итоги 10 января

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Абсолютный чемпион мира Александр Усик записал видеообращение к украинцам, а Вита Семеренко сенсационно попала в цветочную церемонию спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 10 января.

Кроме того, капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк перешел в стан аутсайдера чемпионата Турции. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Александр УсикВита СемеренкоРуслан Малиновский
Тег
Сборная Украины по биатлону
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