Усик выбил Поветкина из топ-5 самого престижного рейтинга

Украинец Александр Усик обогнал россиянина Александра Поветкина в новом рейтинге самой престижной профессиональной боксерской организации WBC, сместив его с четвертой строчки.

Российский боксер и вовсе вылетел топ-5, а его место занял Оскар Ривас. Напомним, что владельцем чемпионского пояса в этой категории является Деонтей Уайлдер, бой с которым остается наиболее желаемым для Александра Усика.

Александр Поветкин и Александр Усик

Еще один представитель Украины Сергей Богачук впервые попал в топ-15 рейтинга в первом среднем весе, заняв 14-ю позицию. А экс-чемпион мира Виктор Постол оказался на вершине в первой полусредней категории, поднявшись со второго места.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика назвал вероятного соперника украинского боксера в следующем поединке.

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