Усик - Бриедис: букмекеры назвали фаворита полуфинала Всемирной боксерской суперсерии

Украинский чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик является безусловным фаворитом боя против латыша Майриса Бриедиса, владеющего поясом WBC.

Букмекеры активно принимают ставки на полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который состоится 27 января 2018 года. Битва двух доселе не знающих поражений на профессиональном ринге тяжеловесов пройдет в Риге.

Коэффициент на победу Усика составляет всего 1.09, тогда как котировки на триумф Бриедиса равны 6.60.

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При этом букмекеры практически не сомневаются, что украинец завершит бой досрочно. Коэффициент на нокаут Александра - 1.94, а ставки на то, что крымчанин победит по очкам - 2.20.

В свою очередь досрочная победа Бриедиса оценивается показателем 7.20, а выигрыш судейским решением - 15.00.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Усик объяснил желание провести бой с обидчиком Владимира Кличко британцем Энтони Джошуа.