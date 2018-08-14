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Усик - Белью: названа новая дата боя

4.8тЧитать новость на украинском

Ожидаемый бой британского боксера Тони Белью (30-2-1, 20 КО) против абсолютного чемпиона тяжелого дивизиона украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) может не состояться в ранее названные сроки.

Промоутер британского боксера Эдди Хирн предполагает, что бой с Усиком может пройти весной будущего года, а не осенью-2018. Эту информацию опубликовал на своей странице в Twitter английский журналист Майкл Бенсон.

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"Эдди Хирн заявил, что идеальной датой для боя Усик - Беллью будет 16 марта. Потому что Беллью проведет в ноябре-декабре спарринг, в котором вероятным его соперником станет Стив Каннингем", - написал Бенсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона мира "в отпуске" по версии WBA Дениса Лебедева, входящего в движение Putin Team, высмеяли в интернете за брошенный вызов абсолютному чемпиону Александру Усику.

Читайте все новости по теме "Усик - Белью" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Белью
Персоны
Александр УсикТони Белью
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