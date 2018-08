Усик - Белью: названа новая дата боя

Ожидаемый бой британского боксера Тони Белью (30-2-1, 20 КО) против абсолютного чемпиона тяжелого дивизиона украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) может не состояться в ранее названные сроки.

Промоутер британского боксера Эдди Хирн предполагает, что бой с Усиком может пройти весной будущего года, а не осенью-2018. Эту информацию опубликовал на своей странице в Twitter английский журналист Майкл Бенсон.

📅 Eddie Hearn stated that the ideal date for Oleksandr Usyk v Tony Bellew is March 16th in the UK because Bellew will have a tune up in November/December with the likely opponent being Steve Cunningham. [@IFLTV]