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Украинцам готовят подставу с боями Усика

2.3тЧитать материал на украинском

Украинские болельщики рискуют больше не увидеть боев Александра Усика на общедоступном телеканале "Интер".

По данным портала iSport.ua, ирландский вещатель Setanta Sports планирует транслировать поединки Усика, который еще в минувшем году подписал контракт со стримминговой платформой DAZN. Ирландцы, которые намерены запустить в Украине эфирный спортивный телеканал, уже вступили в переговоры с DAZN относительно покупки прав на показ боев Александра.

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Свой следующий поединок Усик проведет в рамках супертяжелой весовой категории с трансляцией на DAZN. Соперником украинского боксера станет представитель Камеруна Карлос Такам. При этом точная дата боя пока остается неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский супертяж Александр Поветкин откровенно высказался о поединке против Александра Усика.

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Персона
Александр Усик
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
А в чем подстава? Будем смотреть по другому каналу!
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