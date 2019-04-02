Украинцам готовят подставу с боями Усика

Украинские болельщики рискуют больше не увидеть боев Александра Усика на общедоступном телеканале "Интер".

По данным портала iSport.ua, ирландский вещатель Setanta Sports планирует транслировать поединки Усика, который еще в минувшем году подписал контракт со стримминговой платформой DAZN. Ирландцы, которые намерены запустить в Украине эфирный спортивный телеканал, уже вступили в переговоры с DAZN относительно покупки прав на показ боев Александра.

Усик – Белью

Свой следующий поединок Усик проведет в рамках супертяжелой весовой категории с трансляцией на DAZN. Соперником украинского боксера станет представитель Камеруна Карлос Такам. При этом точная дата боя пока остается неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский супертяж Александр Поветкин откровенно высказался о поединке против Александра Усика.

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