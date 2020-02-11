Украинского боксера, который за 43 секунды выиграл первый бой, лишат квартиры

В Кременчуге местные чиновники собираются лишить украинского боксера Виктора Выхриста стипендии и квартиры из-за его перехода в профессионалы.

Как сообщает агентство Телеграф, Выхрист был запасным вариантом Украины на Олимпийских играх в Токио, поэтому принял решение перейти в профессионалы. Управление молодежи и спорта Кременчугского городского совета готовит инициативу по лишению боксера стипендии, которую он получал в качестве ведущего спортсмена-любителя.

Виктор Выхрист UA-Football

Деньги, которые получал Выхрист, планируют распределить между тремя спортсменами – боксером Артищенко Русланом, греко-римским борцом Семенцовым Ильей и велосипедистом Щавой Кириллом.

Кроме того, его могут лишить служебной квартиры из-за невыполнения ряда условий: он 10 лет должен был тренировать детей в детско-юношеской школе и представлять Кременчуг на всеукраинских и международных соревнованиях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Виктору Выхристу хватило 43 секунд, чтобы нокаутировать белоруса Андрея Мазаника в своем первом профессиональном бою.

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