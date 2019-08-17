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Украинский боксер проиграл нокаутом, трижды за раунд попав в нокдаун

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Известный украинский боксер Давид Гороховец (12-7, 10 КО) потерпел седьмое поражение на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Савонлинне (Финляндия) 21-летний уроженец Запорожья был нокаутирован местным боксером Тимо Лайне (25-12, 9 КО).

По регламенту поединок должен был состоять из шести раундов, но Лайне завершил его уже во втором. Опытный финн трижды отправил украинца в нокдаун. После очередного падения рефери принял решение остановить бой, присудив победу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, непобежденный боксер из Никарагуа эффектно добыл титул чемпиона WBA Fedecaribe. На вечере бокса в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) Гутьеррес в четвертом раунде мощнейшим ударом нокаутировал местного бойца.

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Место
Финляндия
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