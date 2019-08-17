Украинский боксер проиграл нокаутом, трижды за раунд попав в нокдаун

Известный украинский боксер Давид Гороховец (12-7, 10 КО) потерпел седьмое поражение на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Савонлинне (Финляндия) 21-летний уроженец Запорожья был нокаутирован местным боксером Тимо Лайне (25-12, 9 КО).

По регламенту поединок должен был состоять из шести раундов, но Лайне завершил его уже во втором. Опытный финн трижды отправил украинца в нокдаун. После очередного падения рефери принял решение остановить бой, присудив победу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобежденный боксер из Никарагуа эффектно добыл титул чемпиона WBA Fedecaribe. На вечере бокса в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) Гутьеррес в четвертом раунде мощнейшим ударом нокаутировал местного бойца.

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