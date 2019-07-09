Украинский боксер победил жестким нокаутом, поднявшись с нокдауна

Украинский боксер Владислав Микитась добыл яркую победу на профессиональном турнире по тайскому боксу "Muay-thai Super Champ".

В первом раунде уроженец Херсона попал в нокдаун, но уже во следующем смог собраться и нанести убийственный удар по корпусу. Таец подняться не сумел, проиграв техническим нокаутом.

Владислав Микитась

Владислав Микитась

Владислав Микитась

Новости Украинского боксера отправили в жесткий нокаут в первом раунде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайский боксер Гоу Дакуй случайно нокаутировал рефери поединка. Инцидент произошел на турнире по тайскому боксу Max Muay Thai.

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