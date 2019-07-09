Украинский боксер победил жестким нокаутом, поднявшись с нокдауна

Украинский боксер Владислав Микитась добыл яркую победу на профессиональном турнире по тайскому боксу "Muay-thai Super Champ".
В первом раунде уроженец Херсона попал в нокдаун, но уже во следующем смог собраться и нанести убийственный удар по корпусу. Таец подняться не сумел, проиграв техническим нокаутом.
Владислав Микитась
Владислав Микитась
Владислав Микитась
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайский боксер Гоу Дакуй случайно нокаутировал рефери поединка. Инцидент произошел на турнире по тайскому боксу Max Muay Thai.
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