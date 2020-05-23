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23 мая • обновлено в 18:25
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Украинская чемпионка Елена Колесник оскорбила Соколову, поддержав Усика: в сети отреагировали

  • Александр Усик записал видео, в котором пригрозил нокаутом своим критикам

  • В ответ боксера вызвал на бой без правил борец Богдан Грицай, но Усик согласился драться только по правилам бокса

  • Известная украинская журналистка Янина Соколова высмеяла поведение Александра и предложила супертяжу ударить ее

  • Елена Колесник вызвала на бой Соколову за желание "хайпануть на Усике"

3.6т
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Двукратная чемпионка Украины по боксу (2012, 2014 годов) и девушка-боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник получила порцию жесткой критики под своим видео в Youtube, где она вызывает на бой Янину Соколову.

"Браво, браво это так по спортивному вызвать на бой человека, только поборовшего рак. Это также героично, как и попытки хайпануть там, где сама ни ухом, ни рылом. Это в принципе и не удивительно: скорее всего вас слишком много и часто били по голове, и теперь ваши действия противоречат вашим словам, как то: советы, как работать журналисту + попытка дешевого хайпа + выступление за страну агрессор и т.д. А может этот ваш высер сделан по заказу России?" – пишет один из юзеров.

Украинская чемпионка оскорбила Соколову, поддержав Усика: в сети отреагировали
Украинская чемпионка оскорбила Соколову, поддержав Усика: в сети отреагировали
Украинская чемпионка оскорбила Соколову, поддержав Усика: в сети отреагировали
Украинская чемпионка оскорбила Соколову, поддержав Усика: в сети отреагировали
Украинская чемпионка оскорбила Соколову, поддержав Усика: в сети отреагировали
Украинская чемпионка оскорбила Соколову, поддержав Усика: в сети отреагировали

Отметим, что Колесник в 2017 году похвасталась фото в Москве с самой скандальной спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая первой получила звание "заслуженный мастер спорта "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Колесник сделала резкий выпад в адрес телеведущей Янины Соколовой, оскорбив ее.

Кроме того, Елена записала видео, в котором возмутилась ситуацией в Украине, назвав ее шокирующей.

Также оказалось, что Колесник осенью 2016 года подписала контракт с московской промоутерской компанией Strela Promotion MMА.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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