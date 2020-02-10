Украинец за 43 секунды выиграл дебютный бой: спортивные итоги 9 февраля

Украинский боксер Виктор Выхрист добыл эффектную победу в дебютном бою на профессиональном ринге, а в Европе массово отменяют футбольные матчи.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 9 февраля.

Кроме того, Василий Ломаченко сделал признание об отце. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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