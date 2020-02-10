Украинец за 43 секунды выиграл дебютный бой: спортивные итоги 9 февраля

Украинский боксер Виктор Выхрист добыл эффектную победу в дебютном бою на профессиональном ринге, а в Европе массово отменяют футбольные матчи.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 9 февраля.
Кроме того, Василий Ломаченко сделал признание об отце. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента
"Переломил игру": Малиновского назвали лучшим в Италии
Вдова Брайанта свела с ума сеть, опубликовав видео семимесячной дочери
"Пока у меня есть": Ломаченко сделал откровенное признание
В Европе массово отменяют футбольные матчи: что происходит
Украинская боксерша засветила грудь в эротической фотосессии
Легенда дзюдо проиграл после 154 побед подряд: видео поражения
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.