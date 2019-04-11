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"Ублюдок": чемпион мира наехал на Ломаченко

"Ублюдок": чемпион мира наехал на Ломаченко
Американский боксер отметился грязным заявлением
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Обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе Джервонта Дэвис оскорбил украинца Василия Ломаченко.

"Ублюдок сказал, что будет драться со мной бесплатно... Теперь я даже не могу не обращать на него внимание", – написал Дэвис.

Ранее Василий заявил, что "готов драться с ним бесплатно, ради цели проводить поединки против чемпионов мира. Однако, я уверен, что сам Дэвис никогда не согласится выйти со мной на один ринг".

Джервонта не мог оставить этот комментарий без ответа и в Twitter пригрозил украинцу отправить его на пенсию.

10 февраля Дэвис (21-0, 20 КО) победил бывшего чемпиона Мексики Уго Руиса (39-5, 33 КО). Ранее 24-летний "Танк" пообещал убить в ринге Ломаченко.

Отметим, что в конце прошлого года Василий несколько раз заявлял, что хотел бы свой ближайший бой провести с Дэвисом. Украинский боксер отмечал, что его интересуют большие поединки, но вес в этом вопросе — второстепенный.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Дэвис завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в апреле 2018-го. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).

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Персоны
Василий ЛомаченкоДжервонта Дэвис
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