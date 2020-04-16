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16 апреля • обновлено в 21:48
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Уайлдер назвал истинную причину поражения от Фьюри

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) оправдал свое поражение от Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) тем, что в тот день был похож на зомби.

Уайлдер - Фьюри

Уайлдер - Фьюри

"Я в этом спорте очень долгое время, люди знают, каков я на самом деле. Люди, которые разбираются в боксе, знают, что в ту ночь это не был Деонтей Уайлдер. Я был как зомби. До сих пор думаю об этом. Не могу поверить в случившееся и пытаюсь выяснить, как это произошло. Я тот, кем являюсь – Деонтей "Бронзовый бомбардировщик" Уайлдер. Почему бы мне не хотеть третьего боя? Он знает, что это был не я. Я знаю. Это не был реальный Деонтей Уайлдер, что-то пошло не так. Но сейчас во мне больше огня. Это финальная битва", – сказал Уайлдер в подкасте Premier Boxing Champions.

Ранее подобную версию озвучил и легендарный Майк Тайсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 февраля британец Фьюри победил Уайлдера в бою-реванше и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок знаменитых боксеров состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке техническим нокаутом.

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Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри
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