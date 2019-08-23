"У меня такая ситуация..." Ломаченко готов завершить карьеру

32-летний украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) признался, что через пару лет готов завершить карьеру.

"Нельзя забывать весовую категорию, в которой я работаю. Я не тяжеловес. Например, Саша Усик, в 37 лет может находиться в хороших кондициях и выступать. В легком весе в 37 ты уже очень старый человек, у которого теряется реакция, скорость, выносливость, сила но тем не менее есть такие боксеры как Пакьяо, Мейвезер, которые до такого возраста спортивного дожили и продолжают боксировать. У меня такая ситуация, что я год два три и буду задумываться о завершении карьеры. Не нужно забывать, что все зависит от здоровья - будет здоровья, можно будет продолжать. Если после каждого боя травма, то стоит вешать перчатки на гвоздь", - заявил Василий в интервью телеканалу "Интер".

Напомним, что Василий Ломаченко вернется в ринг 31 августа. Поединок против Люка Кэмпбелла пройдет в Лондоне на O2 Arena, а букмекеры уже опубликовали котировки на бой.

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