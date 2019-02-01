''Ценник вырастает'': украинский боксер высказался о переходе в UFC

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC)в полусреднем весе Александр Гвоздик признался, что мог бы провести поединок в боях без правил.

Однако, по мнению украинского боксера, все будет зависеть от гонорара.

"Все просто на самом деле. Все зависит от суммы. Если бы предложили… Но опять-таки, все меняется, сегодня это одна цифра, завтра другая. Второй вопрос – с кем? С профессионалом MMA – ценник сразу вырастает. Если с боксером, просто по правилам ММА – это уже совсем другое", - сказал Гвоздик в интервью ID Mentor.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе Александр Гвоздик прокомментировал ситуацию со своим последним соперником Адонисом Стивенсоном, который после боя долгое время находился в коме.

По мнению украинского боксера, рефери поединка не виноват в том, что случилось с канадским боксером.

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