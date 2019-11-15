Только при отказе: экс-соперник Кличко устроил подлянку Усику

Украинский супертяж Александр Усик будет боксировать с победителем реванша Джошуа – Руис только в том случае, если он откажется от пояса Международной боксерской федерации (IBF).

Такое заявление в комментарии Sky Sports сделала промоутерская компания Top Rank, которая ведет дела болгарина Кубрата Пулева. 38-летний экс-соперник Владимира Кличко является обязательным претендентом на чемпионский бой по линии IBF, и именно этот пояс должен будет первым защищать сильнейший в бою Джошуа – Руис.

Александр Усик и Кубрат Пулев

"Следующий бой Кубрата Пулева будет за чемпионский пояс IBF. Если Джошуа или Руис примут решение не боксировать с Пулевым, то он сразится за вакантный титул IBF", – заявили в Top Rank.

Отметим, что Усик является обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Напомним, реванш Джошуа – Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вошел в топ-5 рейтинга супертяжей по версии Всемирного боксерского совета (WBC), выбив россиянина Александра Поветкина.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!