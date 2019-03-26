"Только элита": экс-чемпион мира дал громкий прогноз на Усика в хэвивейте

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Гленн МакКрори не сомневается в том, что украинец Александр Усик станет большой проблемой для главных звезд хэвивейта.

Дебют нашего соотечественника в новой весовой категории запланирован на середину мая. По мнению британца, Усику будут интересны бои только с топовыми бойцами.

Александр Усик www.instagram.com/usykaa

"Его скорость, движения, техника станут большой проблемой для любого. Посмотрим, сможет ли он побить Уайлдера, Фьюри или Джошуа. Усику необходимо драться с супертяжами. Дейв Аллен и Лукас Браун побьются на "О2 Арене" в Лондоне, а Усик на голову выше этих парней. С бойцами класса Дерека Чисоры он разберется, играючи. Только элита станет для него вызовом", – цитирует МакКрори WBN.

Как сообщал OBOZREVATEL, дебютный бой Александра Усика в супертяжелой весовой категории может быть перенесен из-за поединка американского чемпиона Деонтея Уайлдера.

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