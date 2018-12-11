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Точно в цель: представлено лучшее фото боя Ломаченко – Педраса

1.3тЧитать материал на украинском

Украинец Василий Ломаченко разгромно победил Хосе Педрасу в объединительном бою единогласным решением судей – 119:107, 117:109, 117:109. Наш соотечественник завоевал чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе.

Бой вышел интересным и подарил множество ярких моментов. Особенно запомнился зрителям 11-й раунд, во время которого Ломаченко нанес сопернику 42 точных удара. Промоутерская компания Top Rank на своей странице в социальной сети Twitter опубликовала самое красочное фото боя. На снимке запечатлен момент точного попадания Василия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко в будущем году намерен провести три поединка. При этом в России выразили уверенность в том, что следующим соперником украинца будет один из представителей РФ.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Место
СШАНью-Йорк
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