Точно в цель: представлено лучшее фото боя Ломаченко – Педраса

Украинец Василий Ломаченко разгромно победил Хосе Педрасу в объединительном бою единогласным решением судей – 119:107, 117:109, 117:109. Наш соотечественник завоевал чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе.

Бой вышел интересным и подарил множество ярких моментов. Особенно запомнился зрителям 11-й раунд, во время которого Ломаченко нанес сопернику 42 точных удара. Промоутерская компания Top Rank на своей странице в социальной сети Twitter опубликовала самое красочное фото боя. На снимке запечатлен момент точного попадания Василия.

