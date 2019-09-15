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15 сентября • обновлено в 10:47
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Тайсон Фьюри - Валлин: весь бой на видео

1.9т Читать материал на украинском

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) добыл непростую победу над 28-летним шведским боксером Отто Валлином (20-1, 13 КО).

Несмотря на то, что поединок завершился единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112, этот бой стал весьма непростым для британца.

В третьем раунде 31-летний Фьюри получил кровавое рассечение. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись встречи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий бой Фьюри провел 15 июня, победив немца Тома Шварца (25-1, 17 КО).

2 декабря 2018 года Фьюри провел поединок против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Бой на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) неожиданно завершился вничью. После множества неудачных переговоров о матче-реванше, стороны в мае наконец-то смогли договориться о повторной встрече.

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Тайсон Фьюри
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