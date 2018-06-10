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Тайсон Фьюри добыл победу, устроив клоунаду вместо бокса

4.8тЧитать новость на украинском

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) добыл победу в своем первом бою после более чем двухлетнего перерыва. На вечере бокса в Манчестере британец в четвертом раунде техническим нокаутом победил Сефера Сефери (23-2, 21 КО) из Албании.

Сам поединок больше напоминал шоу, чем серьезный бой. В первых двух раундах Фьюри во всю гримасничал и устраивал клоунаду.

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Лишь в третьем и четвертых раундах боксеры демонстрировали нечто похожее на спорт, но это продлилось не долго. На пятый раунд албанец выходить отказался.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный украинский боксер добыл тяжелую победу в США.

Персона
Тайсон Фьюри
Место
АнглияМанчестер
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