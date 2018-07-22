Эту победу я хотел бы посвятить отцам. Моего отца, к сожалению, уже нет, но мне кажется, он все равно видит то, что происходит. Он был тем человеком, который подтолкнул меня на то, чтобы я пошел заниматься боксом. Он говорил мне: тебе нужно идти заниматься боксом, у тебя получится. Это первый человек, который сделал это.

Вторым отцом является, он и есть, мой первый тренер Лабин Сергей Юриевич. Он присутствовал на поединке, боксировал со мной, кричал. Он научил меня шагать, бить, боксировать, любить этот вид спорта.

Еще один - это Александр Сергеевич Данильченко. Это президент моего клуба, в котором я начинал свой путь. Он помагал, отправлял на соревнования и говорил правильные вещи. Сказал: если ты будешь трудиться - у тебя все получится. Но если ты не будешь ничего делать - ни х*ена у тебя не получится и ты, возможно, будешь на районе закладывать стакан. Ну, или что-то в этом роде.

Вот я выбрал путь бокса.

Когда я попал в сборную Украины, у меня появился еще один отец. Это Анатолий Николаевич Ломаченко. Я присоединился к нему, к Василию Ломаченко, начали с ними тесно общаться и тренироваться. Под его руководством мы поехали на разные чемпионаты мира, соревнования, Олимпийские игры. Много людей участвовали в моей подготовке к этим соревнованиям. Они очень много делают, но никто о них ничего не знает потому, что они не кричат об этом безвозмездно. Они за рингом, а на ринге видно того, кто боксирует. О нем говорят: "О, ты молодец!".

Они молодцы и мы молодцы за то, что сделали это.

Хочу поклониться им низко за их труд и эту победу посвятить всем своим отцам.

Работает очень большая команда и из этого получается зернышко.