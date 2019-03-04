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Спенс — Гарсия: назван фаворит чемпионского супербоя

3.9тЧитать материал на украинском

В американском Арлингтоне, штат Техас, в субботу, 16 марта, состоится один из самых интригующих боев года, в котором сойдутся два непобедимых американских чемпиона.

Самый желанный соперник Василия Ломаченко Майки Гарсия дебютирует в полусредней весовой категории поединком против чемпиона дивизиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) Эррола Спенса.

Майки Гарсия и Василий Ломаченко

Майки Гарсия и Василий Ломаченко

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Ориентировочное начало поединка – в 6:00 утра по киевскому времени в воскресенье, 17 марта.

Явным фаворитом боя считается 29-летний Спенс. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,25. Ничья оценивается показателем 21,00. А показатели на успех Гарсии достигают уровня 4,00.

Спенс — Гарсия: назван фаворит чемпионского супербоя

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко 12 апреля проведет защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе против британца Энтони Кроллой.

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Персона
Майки Гарсия
Место
США
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