Соперник для Ломаченко! Где смотреть бой Комми – Лопес

Чемпион мира по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (29-2, 26 KO) в ночь на воскресенье, 15 декабря, сразится с дерзким проспектом Теофимо Лопесом (14-0, 11 KO).

Со-главный поединок на вечере бокса в Нью-Йорке пройдет на арене Madison Square Garden. В Украине показ стартует в 02:55. Основные бои карда начнутся приблизительно в 04:00.

Прямую телетрансляцию из Америки организует российский телеканал "Матч! Боец".

Отметим, что победитель боя Комми – Лопес сразится с Василием Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал неожиданное место проведения следующего поединка украинца.

В июне этого года Комми (29-2, 26 КО) победил ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

В июле Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) , который обещал убить украинца Василия Ломаченко в ринге, одержал непростую победу над японцем Масайоши Накатани (18-1, 12 КО).

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!