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18 октября • обновлено в 05:40
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Смотреть онлайн Гвоздик – Бетербиев: прямая трансляция чемпионского супербоя

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Украинский чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик в пятницу, 18 октября, проведет первый в карьере объединительный поединок.

Наш обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) на арене Liacouras Center в Филадельфии сразится с российским чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.

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OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик – Бетербиев. Ориентировочное начало – в субботу, 19 октября, в 05:00 утра по киевскому и московскому времени.

ПРОМО БОЯ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ

В Украине поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер". Показ встречи будет сопровождать передача "Большой бокс", в которой эксперты и журналисты обсудят поеинок.

В России прямую трансляцию из Филадельфии проведет федеральный Первый канал.

Кроме того, в США вечер бокса покажет телегигант ESPN.

Гвоздик – Бетербиев

Гвоздик – Бетербиев

ПРОГНОЗ НА ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ

Фаворитом боя с незначительным перевесом считается украинский чемпион. Ставки на победу Гвоздика принимаются с коэффициентом 1,73.

Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех Бетербиева достигают уровня 2,10.

ГОНОРАРЫ БОЯ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ

Известно, что украинский чемпион получит рекордный гонорар в карьере. Гвоздику выплатят за поединок гарантированные 1,5 миллиона долларов.

При этом точный гонорар российского боксера не назывался.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Гвоздик, чемпион WBC:

– Мои задачи? Хочу стать абсолютным чемпионом. И хочу драться с лучшими из лучших, то есть с теми, с кем хотят меня видеть в ринге болельщики. А с этим часто проблемы. Не хочу загадывать наперед. В будущем все возможно, но пока что мне предстоит бой с Бетербиевым. А дальше возможно все, даже смена дивизиона. Но сейчас мне точно не до этого.

Гвоздик – Бетербиев

Гвоздик – Бетербиев

Артур Бетербиев, чемпион IBF:

– Да, побеждал Гвоздика в любителях. Не помню точно. По-моему, справился за два раунда. Насколько помню, Гвоздик говорил, что я сломал ему нос. Но я точно не знаю. Это с его слов. Думаю, он изменился. Я точно изменился. Все меняются. Даже внешне. Даже причёска. Подготовку начал в России. Не планировал, собирался просто отдохнуть. Но решил, что хочу оставаться активным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик отказался обсуждать военную агрессию России по отношению к Украине накануне боя с Артуром Бетербиевым.

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Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Артур Бетербиев Александр Гвоздик
Место
США Филадельфия
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70rus xxx
70rus xxx
Все,если наш продуется,буду болеть только за украинских боксеров.
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