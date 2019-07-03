Скандальный российский боксер засветился в Крыму

Скандальный российский боксер Денис Лебедев, владевший до недавнего времени поясом WBA в первом тяжелом весе, приехал на отдых в оккупированный Крым.

Местом для проведения отпуска российский спортсмен выбрал гостиницу "Ореанда" в Ялте, сообщает "КРЫМский бандеровец".

Rhsv/ В оккупированную Ялту приперся российский боксер Денис Лебедев. Проживает он в гостинице Ореанда. Инфа для СБУ @ServiceSsu pic.twitter.com/aALxm0irmn — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 2, 2019

Отметим, что ранее Денис Лебедев не раз отличался противоречивыми высказываниями в адрес Украины. Так, в 2017 году он признался, что очень хочет посетить Украину, но оставшиеся в стране друзья не советуют этого из-за "непредсказуемых последствий".

"Не хочется нарываться: у меня есть семья и дети. Мы пожинаем плоды того, что происходит", - утверждал Денис Лебедев.

В 2019 году россиянин по решению WBA должен был стать соперником Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира, но из-за решения украинца перейти в супертяжелый дивизион пояс стал вакантным. Вскоре его новым обладателем был объявлен россиянин, однако на днях стало известно, что Лебедев лишен трофея.

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