Сделано официальное заявление по бою Усик – Поветкин: спортивные итоги 7 марта

Киевское "Динамо" проиграло первый матч 1/8 Лиги Европы "Челси" и лишилось нападающего, а по бою Усик – Поветкин появилась официальная информация. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 марта.

Кроме того, сборная Украины по биатлону ярко стартовала на чемпионате мира. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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