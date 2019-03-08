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/Новости бокса

Сделано официальное заявление по бою Усик – Поветкин: спортивные итоги 7 марта

2.4тЧитать материал на украинском

Киевское "Динамо" проиграло первый матч 1/8 Лиги Европы "Челси" и лишилось нападающего, а по бою Усик – Поветкин появилась официальная информация. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 марта.

Кроме того, сборная Украины по биатлону ярко стартовала на чемпионате мира. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Усик – ПоветкинЛига Европы
Персоны
Александр УсикАлександр Поветкин
Теги
ФК Динамо КиевФК Челси
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