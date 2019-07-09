"Саня, ты что сделал?" Усик озадачил фанатов внешним видом

Украинский бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к дебютному поединку в хевивейте.

Наш боксер на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видео с тренировки, которое вызвало беспокойство у фанатов спортсмена. В ролике Александр работает в ринге, на груше. "Как дела? Братан, дела у прокурора. А у нас лето. Все зашибись, мы в зале. Тот, кто пашет, тот и кушает", – прокомментировал подготовку Усик.

Александр Усик кадр из видео

В комментариях многие обратили внимание на то, что боксер набрал в весе для перехода в супертяжи, а также визуально потерял в скорости. "Саня, ты что сделал? Дай Бог не потерять в скорости...", "Саша, я вас не узнал", "Сань, привет, чет ноги отстают, наел массу", "Медленный стал, или показалось", "По внешнему вижу заметно, конечно, что уже хеви", "Давай, приводи себя в форму. Скорость все-таки твое главное оружие", "Толстоусик", – отреагировали пользователи соцсети на видео.

Отметим, что Александр Усик не смог дебютировать в новом для себя весе из-за травмы бицепса правой руки. Возвращение украинца ожидается в конце сентября в бою с Карлосом Такамом.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский чемпион Майк Тайсон приехал в Киев и сделал неожиданное признание об Усике.

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