"С Богом, пацаны!" Усик и Ломаченко обратились к воинам ВСУ

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили защитников Украины с Днем Вооруженных сил, который отмечается 6 декабря.

Спортсмены пожелали бойцам ООС сил, здоровья и мира.

"Личному составу объединенных сил ООС: хочу поздравить вас с праздником, пожелать вам сил, мирного неба над головой и много улыбок! Мир любит сильных! С Богом, пацаны! Всем успехов и улыбок", – сказал Усик.

"Поздравляю с Днем Вооруженных сил бойцов ООС. И желаю вам крепкого здоровья и мирного неба нам всем над головой", – отметил в свою очередь Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик откровенно рассказал о своем телефоном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским после дебютного боя в супертяжелом весе.

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