Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился

Пропагандистское российское издание поплатилось за попытку выставить украинцев в неприглядном свете. Рупор Кремля перекрутил слова Александра Усика о поединке с Гассиевым в Москве.
Известное СМИ дало заголовок "Усик признался в отсутствии желания соревноваться в России" при том, что про это в тексте нет ни слова.
Вместо ожидаемого поливания грязью украинца со стороны читателей, авторы получили гнев в свой адрес.
"Усик просто объяснил почему он поехал в Москву. Без эмоций и скачек. К чему этот пассаж о нежелании, непонятно. Вообще, интересно, кто прикрывает Ленту и с какой целью?", - удивляются вранью россияне.
Остальные пользователи просто восхитились украинцем.
Отметим, что абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что не реагирует на слова тех, кто раскритиковал его за проведение в Москве финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля минувшего года Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Украинец оказался сильнее соперника из РФ на записках всех трех судей – 119:109, 120:108, 119:109.
Уже в ноябре Усик отстоял все свои титулы, нокаутировав в восьмом раунде британца Тони Белью.