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Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился

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Пропагандистское российское издание поплатилось за попытку выставить украинцев в неприглядном свете. Рупор Кремля перекрутил слова Александра Усика о поединке с Гассиевым в Москве.

Известное СМИ дало заголовок "Усик признался в отсутствии желания соревноваться в России" при том, что про это в тексте нет ни слова.

Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился
Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился

Вместо ожидаемого поливания грязью украинца со стороны читателей, авторы получили гнев в свой адрес.

"Усик просто объяснил почему он поехал в Москву. Без эмоций и скачек. К чему этот пассаж о нежелании, непонятно. Вообще, интересно, кто прикрывает Ленту и с какой целью?", - удивляются вранью россияне.

Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился
Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился

Остальные пользователи просто восхитились украинцем.

Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился
Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился
Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился
Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился

Отметим, что абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что не реагирует на слова тех, кто раскритиковал его за проведение в Москве финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персона
Александр Усик
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Усик сделал неправильный церковный выбор и поэтому он будет бит.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, Ты что ли пойдёшь бить? а завещание уже написало,чепушило диванное.
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