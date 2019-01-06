Рупор Кремля переврал слова Усика и поплатился

Пропагандистское российское издание поплатилось за попытку выставить украинцев в неприглядном свете. Рупор Кремля перекрутил слова Александра Усика о поединке с Гассиевым в Москве.

Известное СМИ дало заголовок "Усик признался в отсутствии желания соревноваться в России" при том, что про это в тексте нет ни слова.

Вместо ожидаемого поливания грязью украинца со стороны читателей, авторы получили гнев в свой адрес.

"Усик просто объяснил почему он поехал в Москву. Без эмоций и скачек. К чему этот пассаж о нежелании, непонятно. Вообще, интересно, кто прикрывает Ленту и с какой целью?", - удивляются вранью россияне.

Остальные пользователи просто восхитились украинцем.

Отметим, что абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что не реагирует на слова тех, кто раскритиковал его за проведение в Москве финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

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