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"Пухлыш, ха-ха-ха": Усик объяснил поражение Джошуа от Руиса

2.2тЧитать материал на украинском

Причиной сенсационного поражения британца Энтони Джошуа от Энди Руиса из Мексики стал психологический фактор.

Такое мнение выразил украинский чемпион Александр Усик, который лично присутствовал на поединке 1 июня.

"Пухлыш, ха-ха-ха": Усик объяснил поражение Джошуа от Руиса

"На пресс-конференции, на взвешивании, перед выходом в ринг он вел себя не так, как обычно. Его что-то тревожило. Было видно, что он психологически подавлен. Потом уже стали ходить разговоры, что в лагере его какой-то парень отправил в нокдаун… После такого, естественно, может возникнуть психологическая травма. Ну, и все недооценивали Руиса. Говорили – пухлыш, ха-ха-ха. А у Руиса все в порядке с боксом", – сказал Усик в интервью своему официальному YouTube-каналу.

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Напомним, Энтони Джошуа проиграл Энди Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял четыре чемпионских пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отказался от поединка против россиянина Александра Поветкина, назвав такой бой жертвой "политической грязи".

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Персоны
Александр УсикЭнтони ДжошуаЭнди Руис-младший
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