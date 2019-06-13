"Пухлыш, ха-ха-ха": Усик объяснил поражение Джошуа от Руиса

Причиной сенсационного поражения британца Энтони Джошуа от Энди Руиса из Мексики стал психологический фактор.

Такое мнение выразил украинский чемпион Александр Усик, который лично присутствовал на поединке 1 июня.

"На пресс-конференции, на взвешивании, перед выходом в ринг он вел себя не так, как обычно. Его что-то тревожило. Было видно, что он психологически подавлен. Потом уже стали ходить разговоры, что в лагере его какой-то парень отправил в нокдаун… После такого, естественно, может возникнуть психологическая травма. Ну, и все недооценивали Руиса. Говорили – пухлыш, ха-ха-ха. А у Руиса все в порядке с боксом", – сказал Усик в интервью своему официальному YouTube-каналу.

Напомним, Энтони Джошуа проиграл Энди Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял четыре чемпионских пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отказался от поединка против россиянина Александра Поветкина, назвав такой бой жертвой "политической грязи".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал