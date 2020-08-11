Промоутер рассказал о решении Ломаченко ради боя с Лопесом

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинец пошел на добровольное снижение гонорара ради боя против Теофимо Лопеса.

"У Ломаченко есть долгосрочный контракт с нашей компанией. В соглашении указаны суммы, которые он может получить за те или иные поединки. Он добровольно пошел на снижение гонорара ради того, чтобы заключить сделку на этот бой", – цитирует слова Арума издание World Boxing News.

По его словам, Лопес начинает понимать, что его изначальный гонорар был основан на прибыли за входные билеты, но теперь ситуация изменилась.

"Теофимо – отличный парень, и мы продолжим раскручивать его бои. Мне кажется, он начинает понимать, что его изначальный гонорар был основан на количестве проданных входных билетов. Зная Теофимо и то, каким человеком он является, я думаю, что вскоре он подпишет сделку", – заявил Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер назвал новую дату поединка Ломаченко и Лопеса.