Промоутер рассказал, когда и при каком условии Усик подерется с Джошуа

Со-промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что украинец первым встретится с Энтони Джошуа в 2021 году, если британцу не удастся провести титульный бой против Тайсона Фьюри до лета.

В интервью изданию ESPN промоутер рассказал, что помешать проведению поединка между двумя британскими боксерами может судебное разбирательство со стороны Деонтея Уайлдера по поводу третьего боя с Фьюри. Если так и случится, то Усик может подраться с Джошуа весной или летом 2021 года.

"Если Джошуа победит Кубрата Пулева, мы будем полностью сфокусированы на двух поединках против Тайсона Фьюри в 2021 году. Если это будет невозможным, то мы обратимся к Усику как к обязательному претенденту на пояс WBO. Я ожидаю, что Уайлдер и его менеджер Шелли Финкель начнут судебные разбирательства против Фьюри из-за третьего боя. Нашим главным приоритетом всегда был поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но если ничего не выйдет, то мы встретимся с Усиком весной или летом 2021 года", – заявил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер рассказал, о чем попросит украинца перед титульным боем между Джошуа и Фьюри.