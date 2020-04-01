Промоутер из компании Top Rank Боб Арум раскритиковал главу UFC Дэйну Уайта за отчаянные попытки организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, несмотря на коронавирус.

"Ему должно быть стыдно. В стране и во всем мире происходят ужасные вещи, и последнее, о чем мы сейчас можем думать, это проведение события, на котором даже не будет фанатов. Правда в том, что у Уайта не все в порядке с головой", – цитирует слова Арума информагентство CBS Sports.

Боб Арум

Он также прокомментировал попытки главы UFC стать промоутером в боксе, заявив, что не верит в его успех в этой сфере.

"Дэйна отлично проявил себя в UFC, но он работает в условиях монополии. У нас в боксе много промоутеров, и все они пытаются извлечь для себя максимальную выгоду. Уайт может выжить только тогда, когда он является монополистом, когда он выступает и менеджером, и промоутером, и тем, кто устанавливает правила игры", – добавил промоутер, представляющий интересы украинца Василия Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дэйна Уайт поставил точку в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, пообещав, что бой обязательно состоится в запланированную дату.

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