Принесло победу: стало известно, что сказал тренер Усику в перерыве боя с Гассиевым

Легендарный тренер Анатолий Ломаченко, который работал с Александром Усиком во время боя с Муратом Гассиевым, оригинально настроил своего подопечного на один из раундов финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Россиянин четырежды попадал ниже пояса украинца, на что тот обращал внимание рефери.

В комментариях на российском портале Sports.ru рассказали, как Ломаченко-старший во время одного из перерывов призвал Усика боксировать, а не вести диалоги с судьей. "Хватит жаловаться на удары ниже пояса, тебя здесь никто не пожалеет. Лучше уходи от них", – заявил тренер.

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Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей – 120:108, 119:109, 119:109. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана присвоить ему звание Героя Украины.