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28 октября • обновлено в 22:56
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"Приму предложение Конора": Фьюри объявил о сенсационном решении

1.8т Читать материал на украинском

Эпатажный линейный чемпион мира супертяжелого веса Тайсон Фьюри заявил о готовности начать выступления в смешанных единоборствах (ММА).

По словам британца, его тренером в новом для него виде станет ирландская звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор.

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"Вы увидите в этом году дебют Тайсона Фьюри в ММА. Мы разговаривали с Конором Макгрегором, и он заявил о желании меня тренировать. Меня это устраивает. Вы видели, что я был весь в крови в последнем поединке. Для меня это привычно. Конор просто сказал: "Когда будешь готов, тогда начнем. Приезжай в Дублин и будем тренироваться". Я теперь не могу дождаться, поскольку приму его предложение", – сказал Фьюри в эфире Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, на минувшей неделе Конор МакГрегор впервые посетил Украину. Ирландский боец похвастался фото из Киева на своей странице в социальной сети Instagram.

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Тема
MMA
Персоны
Тайсон Фьюри Конор МакГрегор
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