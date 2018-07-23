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"Приехал и избил их бойца": блогер объяснил, как Усик унизил россиян

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Украинский боксер Александр Усик, одержав в Москве победу над Муратом Гассиевым, публично унизил "имперское величие" россиян.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Карл Волох, отметив, что Усик рисковал, когда согласился проводить поединок в столице РФ.

"Поскольку многие, кажется, искренне не понимают, в чем разница между поездкой в Москву Усика и украинских артистов (как и вниманием к прошедшему футбольному чемпионату), я попробую объяснить. Все дело тут в сфере деятельности и значении, которое россияне сегодня вкладывают в эти бои. Усик, в отличие от артистов, не искал тут внимания и любви русской публики, он приехал - и избил их бойца, унизил их с*аное имперское величие", - написал Волох.

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"Да, это было рискованно и могло привести к противоположному результату. Но он сделал то, что сделал. А мы следили и болели за него, ибо ему нужна была наша поддержка. Молодец, Саша", - добавил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за победы Усика в Москве в Украине разгорелся правительственный скандал.

Персоны
Александр УсикМурат ГассиевКарл Волох
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааааа!!! Совсем окраинцы деградировали.
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