"Приехал и избил их бойца": блогер объяснил, как Усик унизил россиян

Украинский боксер Александр Усик, одержав в Москве победу над Муратом Гассиевым, публично унизил "имперское величие" россиян.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Карл Волох, отметив, что Усик рисковал, когда согласился проводить поединок в столице РФ.

"Поскольку многие, кажется, искренне не понимают, в чем разница между поездкой в Москву Усика и украинских артистов (как и вниманием к прошедшему футбольному чемпионату), я попробую объяснить. Все дело тут в сфере деятельности и значении, которое россияне сегодня вкладывают в эти бои. Усик, в отличие от артистов, не искал тут внимания и любви русской публики, он приехал - и избил их бойца, унизил их с*аное имперское величие", - написал Волох.

"Да, это было рискованно и могло привести к противоположному результату. Но он сделал то, что сделал. А мы следили и болели за него, ибо ему нужна была наша поддержка. Молодец, Саша", - добавил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за победы Усика в Москве в Украине разгорелся правительственный скандал.