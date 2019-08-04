Претендент на титул Гвоздика сенсационно победил в кровавом бою

Канадский ветеран Жан Паскаль (34-6-1, 20 КО) сенсационно победил американца Маркуса Брауна (23-1, 16 КО), завоевав титул WBC Silver и временный пояс WBA в полутяжелом весе.

Поединок в главном бою вечера бокса в Бруклине, Нью-Йорк, завершился в 8-м раунде после того, как боксеры столкнулись головами. У Брауна образовалось большое рассечение и рефери принял решение остановить поединок. На момент остановки Паскаль вел по судейским запискам со счетом 75-74.

По ходу встречи Паскаль пропустил мощный хук справа, который отправил его в нокдаун. Маркус Браун был обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Александр Гвоздик.

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Браун - Паскаль

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции, который, по мнению украинца, симулировал травму.

18 октября Гвоздик проведет бой за титул IBF против россиянина Артура Бетербиева. Встреча состоится в Филадельфии (США).

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