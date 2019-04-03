Поветкин рассказал, что в СССР сделали бы с Конором и Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин (34-2, 24 КО) уверен, что такие звезды мирового спорта, как Конор МакГрегор и Тайсон Фьюри при Советском Союзе оказались бы в психлечебнице.

Remember this, making history turning up as batman, pic.twitter.com/8RILXiFK0X — TYSON FURY (@Tyson_Fury) 5 февраля 2016 г.

"Вы посмотрите, что они друг на друга говорят. За это язык можно отрезать. У них там менталитет другой. Что МакГрегор, что этот, который в Бэтмена переоделся, Тайсон Фьюри... При СССР их бы, наверное, в дурку отправили бы. Сказали бы: "Ребята, давайте, куда вам боксировать", - заявил Поветкин в интервью OCTAGON TV inc.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Русский Витязь" оценил шансы Александра Усика в супертяжелой весовой категорий, а также рассказал, почему ему был бы интересен поединок против украинского абсолютного чемпиона в крузервейте.

23 сентября прошлого года Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа. Поединок завершился в седьмом раунде жестким нокаутом.

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