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Поветкин рассказал, что в СССР сделали бы с Конором и Фьюри

1.3тЧитать материал на украинском

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин (34-2, 24 КО) уверен, что такие звезды мирового спорта, как Конор МакГрегор и Тайсон Фьюри при Советском Союзе оказались бы в психлечебнице.

"Вы посмотрите, что они друг на друга говорят. За это язык можно отрезать. У них там менталитет другой. Что МакГрегор, что этот, который в Бэтмена переоделся, Тайсон Фьюри... При СССР их бы, наверное, в дурку отправили бы. Сказали бы: "Ребята, давайте, куда вам боксировать", - заявил Поветкин в интервью OCTAGON TV inc.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Русский Витязь" оценил шансы Александра Усика в супертяжелой весовой категорий, а также рассказал, почему ему был бы интересен поединок против украинского абсолютного чемпиона в крузервейте.

23 сентября прошлого года Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа. Поединок завершился в седьмом раунде жестким нокаутом.

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Персоны
Александр ПоветкинТайсон ФьюриКонор МакГрегор
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