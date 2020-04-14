Главная Новости
14 апреля • обновлено в 18:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Поставил себе фингал: британский боксер опозорился во время тренировки

1.2т
Читать материал на украинском

Чемпион Европы в первом полусреднем весе британский боксер Сэм Максвелл поставил себе фингал, демонстрируя своим подписчикам, как правильно выполнять апперкот.

Как сообщает издание DailyMail, в условиях карантина 31-летний спортсмен тренируется дома и делится обучающими видео у себя в Instagram. Во время одного из занятий боксер показывал подписчикам, как правильно наносить апперкот, и случайно поставил себе фингал. Максвелл сразу же опустился на колено и попросил своего друга остановить съемку. Позже британец показал, как теперь выглядит его глаз.

Сэм Максвелл

Сэм Максвелл

@sammax88

Отметим, что Максвелл дебютировал в профессионалах в 2016 году. Он выиграл все 13 поединков, закончив 11 из них нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Билли Джо Сондерс записал видео, на котором показал, как правильно бить жену во время карантина, и нарвался на наказание.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Англия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги