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7 июня • обновлено в 20:27
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Боксер Кристиан Тайсон Кужьма отправил соперника в нокаут в бою без перчаток

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Польский боксер Кристиан Кужьма по прозвищу Тайсон стал звездой в сети после победы над соотечественником Лукашем Залуску в кулачном бою без перчаток.

В первом раунде Кужьме удалось несколько мощнейших ударов, которые потрясли оппонента. Залуску стал качаться и в этот момент польский Тайсон достал соперника убийственным боковым. Боксер как подкошенный рухнул лицом вниз на канвас ринга.

Видео с этим эффектным нокаутом стало хитом в сети, за несколько дней собрав тысячи просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандт (12-3) эффектно победил Рафаэля Ассунсао (27-8).

Со-главный поединок на турнире UFC 250 в американском Лас-Вегасе завершися жутким нокаутом бразильца.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Польша
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