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''Подонки и бомжи'': Фьюри высмеял победу Джошуа над Поветкиным

5.4тЧитать материал на украинском

Скандальный британский боксер Тайсон Фьюри жестко высказался о победе своего соотечественника Энтони Джошуа над Александром Поветкиным. По словам "Цыганского короля", AJ сознательно избегает боя с ним, предпочтя поединок против российского ветерана.

"Думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что Джошуа и его команда – подонки, которые лишили британских фанатов бокса большого боя. Они никогда не согласятся на поединок со мной. Разве нормально драться с мужиком, которому 39 лет и который наполовину меньше тебя? Я дерусь с лучшим тяжеловесом Деонтеем Уайлдером, а Джошуа и рядом не валялся. Он медленный, методичный и тяжелый, большего бомжа в своей жизни я не видел", – цитирует Фьюри vringe.com.

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''Подонки и бомжи'': Фьюри высмеял победу Джошуа над Поветкиным

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа победил Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. При этом, по признанию тренера россиянина Ивана Кирпы, он решился на отчаянный шаг после нокдауна своего подопечного.

Читайте все новости по теме "Джошуа - Поветкин" на OBOZREVATEL.

Тема
Джошуа - Поветкин
Персоны
Энтони ДжошуаТайсон ФьюриАлександр Поветкин
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