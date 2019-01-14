Побитый Ломаченко боксер выиграл бой эффектным нокаутом в 1-м раунде

Бывший чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо успешно вернулся на профессиональный ринг после 13-месячного перерыва.

13 января в Лос-Анджелесе кубинский боксер в весовой категории до 55,3 кг. эффектно разобрался с мексиканцем Джованни Дельгадо. Бой закончился в первом раунде, после того как Ригондо нокаутировал оппонента.

Всего на счету Гильермо — 18 побед (12 нокаутами) и одно поражение. Также он является двукратным чемпионом Олимпийских игр.

Ригондо — Дельгадо Twitter

Ригондо — Дельгадо Twitter

Ригондо — Дельгадо Twitter

Ригондо — Дельгадо Twitter

Ригондо — Дельгадо Twitter

Ригондо — Дельгадо Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний бой Ригондо провел в декабре 2017 года, 38-летний кубинец проиграл Василию Ломаченко поединок за титул чемпиона мира во втором полулегком весе.

Гильермо после шестого раунда отказался продолжать бой, сославшись на травму руки.

После победы над Ригондо Ломаченко устроил троллинг на ринге, повеселив американскую публику.

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