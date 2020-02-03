"Пьет моторное масло": американский тренер объяснил феномен Ломаченко

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас назвал украинского суперчемпиона Василия Ломаченко один из лучших боксеров в истории.

По мнению авторитетного специалиста, наш соотечественник показывает космический уровень навыков и техники.

"Ломаченко – это машина. Ломаченко – хороший, очень умный парень. У него отличная команда. Василий – партнер по команде моего Александра Гвоздика. Он потрясающий внутри и вне ринга. Он машина. Я думаю, что вместо воды или других жидкостей он пьет в углу простое моторное масло. По части техники Ломаченко очень хорош. Он – Матрица с углами и Нео, который показывает вам все эти углы", – цитирует Атласа fightnews.info.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Говоря о предстоящем поединке Василия против Теофимо Лопеса, тренер отметил, что украинцу предстоит сразиться против очень непростого оппонента. "Интересная вещь здесь в том, сможет ли Ломаченко обезвредить бомбу. Лопес – молодой парень, ему 22 года. Теофимо только что выиграл титул, он верит в себя. Молодые парни не знают, что кто-то может быть лучше их. Этим они и опасны. Они просто верят, что могут сделать это. Такие бойцы не знают, как проигрывать. У них есть молодость, вера и сила", – резюмировал Тедди.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики опубликовали ставки на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, назвав очевидного фаворита поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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