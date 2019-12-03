Первая встреча Усика и Чисоры: СМИ узнали новые детали боя

Украинский супертяжеловес Александр Усик встретится с британцем Дереком Чисорой в Саудовской Аравии.

Александр Усик - Дерек Чисора fightnews.info

Об этом сообщает Xsport со ссылкой на слова инсайдера Майкла Бенсона. Оба боксера посетят реванш Джошуа – Руис, который состоится 7 декабря в Эр-Рияде. Кроме того, Чисора и Усик заинтересованы в очном поединке, и промоутер Эдди Хирн уже назвал конкретную дату боя – встреча планируется на 8 февраля.

Ранее СМИ называли другую дату поединка Усик – Чисора.

Новости Чисору к бою с Усиком будет готовить побитый украинцем боксер

Вполне вероятно, что 7 декабря в Эр-Рияде состоится и первая дуэль взглядов украинца и британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем боя-реванша Руис – Джошуа.

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