Главная Новости
3 декабря • обновлено в 12:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Первая встреча Усика и Чисоры: СМИ узнали новые детали боя

1.1т
Читать материал на украинском

Украинский супертяжеловес Александр Усик встретится с британцем Дереком Чисорой в Саудовской Аравии.

Александр Усик - Дерек Чисора

Александр Усик - Дерек Чисора

fightnews.info

Об этом сообщает Xsport со ссылкой на слова инсайдера Майкла Бенсона. Оба боксера посетят реванш Джошуа – Руис, который состоится 7 декабря в Эр-Рияде. Кроме того, Чисора и Усик заинтересованы в очном поединке, и промоутер Эдди Хирн уже назвал конкретную дату боя – встреча планируется на 8 февраля.

Ранее СМИ называли другую дату поединка Усик – Чисора.

Новости
Чисору к бою с Усиком будет готовить побитый украинцем боксер

Вполне вероятно, что 7 декабря в Эр-Рияде состоится и первая дуэль взглядов украинца и британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем боя-реванша Руис – Джошуа.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
Место
Саудовская Аравия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги