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30 декабря • обновлено в 21:25
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"Отвечаю, ждите!" Кадыров пригрозил Емельяненко

4.9т
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в бою, который запланирован на 2020 год.

Политик готов сразиться с бойцом смешанных единоборств по правилам бокса.

Рамзан Кадыров (слева)

Рамзан Кадыров (слева)

Twitter Рамзана Кадырова

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"Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?" – написал Кадыров на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Емельяненко Рамзан Кадыров
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Попович Олег
Попович Олег
А отсосать не обещал?
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Единственно правдивое высказывание "палытыка", это то, что он будет все время бегать от боксера, пока тот не угадает его в челюсть
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