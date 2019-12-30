"Отвечаю, ждите!" Кадыров пригрозил Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в бою, который запланирован на 2020 год.

Политик готов сразиться с бойцом смешанных единоборств по правилам бокса.

Рамзан Кадыров (слева) Twitter Рамзана Кадырова

"Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?" – написал Кадыров на своей странице в социальной сети Twitter.

Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его.

Так что, ждите!

Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар.

Короче, угадайте, в корпус или в голову? — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 29 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!