Отправим этого ублюдка обратно в Украину, – тренер Лопеса про Ломаченко

Отец и тренер чемпиона IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) накануне боя против обладателя поясов WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) оскорбил украинца.

Теофимо Лопес-старшй заявил, что все, что он предсказывал, сбылось, и его сын собирается нокаутировать Василия в поединке 17 октября.

"Мы собираемся подняться на новый уровень, как говорил мой сын. Покажем ему любовь и отправим этого ублюдка обратно в Украину. Я скажу Папаченко (Анатолий Ломаченко – прим. Ред.), чтобы отправил его обратно в школу танцев", – сказал Лопес-старший в эфире Youtube-канала Fino Boxing.

Поединок Ломаченко – Лопес за титул абсолютного чемпиона в легком весе состоится в ночь на 18 октября и будет показан по MEGOGO.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко едва не снес ограждение во время традиционной дуэли взглядов с Лопесом.

Ранее Теофимо заявил, что поставит деньги на то, что ему удастся нокаутировать Василия Ломаченко до окончания третьего раунда их поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.