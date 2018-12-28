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''Откуда вы взялись?!'' У Усика бомбануло от украинцев

2.3тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира Александр Усик очень эмоционально отреагировал на то, что происходит на украинских автомобильных дорогах.

Наш боксер возмутился поведением водителей, а также полным хаосом на трассах. "Пробки. Люди куда-то едут, что-то покупают. Суета. Почему вы так не суетитесь, когда нет Нового года? Что за суета? Сколько вас? Где вы? Откуда вы взялись, братишки?" – сказал Усик во время общения со своими фанатами в Instagram Stories. При этом спортсмен перешел на украинский язык, что у него получилось довольно забавно.

Новости
''Нафиг оно надо?'' Усик обратился к украинцам

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик и Василий Ломаченко возглавили рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии одного из ведущих интернет-изданий.

Персона
Александр Усик
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель ты придурок загоняешь Усика в угол Нафиг??Он же среди вас немногочисленный герой прославляющий вашу убогую страну Обозреватель ты его доведёшь и он харкнет на Украину и уедет в Крым
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