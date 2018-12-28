''Откуда вы взялись?!'' У Усика бомбануло от украинцев

Абсолютный чемпион мира Александр Усик очень эмоционально отреагировал на то, что происходит на украинских автомобильных дорогах.

Наш боксер возмутился поведением водителей, а также полным хаосом на трассах. "Пробки. Люди куда-то едут, что-то покупают. Суета. Почему вы так не суетитесь, когда нет Нового года? Что за суета? Сколько вас? Где вы? Откуда вы взялись, братишки?" – сказал Усик во время общения со своими фанатами в Instagram Stories. При этом спортсмен перешел на украинский язык, что у него получилось довольно забавно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик и Василий Ломаченко возглавили рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии одного из ведущих интернет-изданий.